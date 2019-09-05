В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов 4

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Отказ от экзаменов в школах в ближайшем будущем невозможен, потому что другой быстрой системы оценки знаний при устройстве на работу пока не существует. Об этом заявил замминистра просвещения Павел Зенькович, сообщает ТАСС.

По его словам, многие компании сейчас не могут позволить себе проверять навыки нового сотрудника при приеме на работу и при этом не обращать внимания на аттестат или диплом. «Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, (...) что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет», — сказал чиновник в ходе Восточного экономического форума.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью». Он заявил, что его личная цель — это «убить» экзамены.

В 2017 году Греф критиковал российскую систему насильного образования, заявив, что она застряла в XIX веке. По его словам, школа должна обучать навыкам, а не преподавать знания.

Восточный экономический форум — 2019 проходит во Владивостоке на острове Русский с 4 по 6 сентября. В нем принимают участие свыше шести тысяч человек из более чем 50 стран мира.

Источник: https://lenta.ru/