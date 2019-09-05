В России могут перестать готовить токарей и фрезеровщиков

Минпросвещения предлагает остановить прием на ряд направлений и специальностей среднего профессионального образования с 2021 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, проект вносит изменения в нормативные документы, предписывая завершить прием по ряду устаревших профессий и специальностей с 2021 года. В перечень попали девять профессий и 23 специальности. Согласно проекту, прием может быть прекращен по таким профессиям, как автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик, а также монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.

В министерстве подчеркнули, что проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда: это не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям.

Это первый этап работы по обновлению перечня профессий и программ подготовки. Ранее министр просвещения Ольга Васильева сообщала о том, что из списка уйдет около 100 профессий.