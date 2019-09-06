В Сочи появилась первая классическая гимназия

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И главным её отличием от остальных учебных заведений с точно таким же названием является раздельное обучение мальчиков и девочек. В последний раз такое отдельное обучение было на курорте в далёком 1954-м году. Более того, учащиеся в этой гимназии будут писать не шариковыми ручками, а перьями.

Новое учебное заведение заработало в Сочи на базе университета юстиции. Кстати, дети там будут обучаться по учебникам, которые издавались до 1917-го года, а также во времена СССР. Эти учебники, естественно, будут адаптированы к современным условиям.

Эксперимент с раздельным обучением в этой гимназии отнюдь не означает, что мальчики и девочки вообще не будут между собой общаться. Это можно будет делать, например, на переменках. В столовой они также будут питаться вместе.

Раздельное обучение, как надеются преподаватели этой гимназии, окажет положительное влияние на образовательный процесс, и дети лучше будут усваивать материал.

Кстати, учащихся первых классов в этой гимназии в новом учебном году — только 16 человек.

Источник: http://gorodskoyportal.ru/