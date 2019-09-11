Заканчивается прием заявок на Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Социальное предпринимательство глазами студентов»
11 сентября 2019 года.Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) проводят Всероссийский конкурс научных студенческих статей «Социальное предпринимательство глазами студентов».
Конкурс научных студенческих статей «Социальное предпринимательство глазами студентов» проводится для популяризации социального предпринимательства в студенческой среде и формирования сообщества социально ответственной и активной молодежи, которая разделяет цели социального предпринимательства или реализует свои собственные проекты.
Принять участие могут студенты российских учреждений среднего профессионального образования и вузов.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе проводится заочная экспертиза статей, по итогам которой авторы лучших текстов защищают свои работы на очном этапе в Москве.
Победители получат денежное вознаграждение:
50 000 рублей — 1-е место (3 студента)
20 000 рублей — 2-е место (5 студентов)
10 000 рублей — 3-е место (7 студентов)
30 лучших статей будут опубликованы в Сборнике научных трудов «Социальное предпринимательство глазами студентов», включенном в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Победители и призеры конкурса получат памятные призы.
Для участия необходимо подать заявку до 25 сентября 2019 года и подготовить научную статью по одной из тем, указанных в положении о конкурсе.
Важно! Если участник хочет выбрать другую тему, ему необходимо предварительно согласовать ее с Оргкомитетом конкурса.
Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться на сайте: https://raise.ranepa.ru/fund-nb/.
Лучшие статьи прошлого конкурса можно почитать здесь: https://raise.ranepa.ru/biblioteka/konkurs-studenches.
Контактная информация Оргкомитета конкурса
ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Россия, Москва, проспект Вернадского, дом 84, корпус 3, кабинет 2704
Источник: Дирекция общественных связей Фонда «Наше будущее»
Категория: Новости / Образование