«Яндекс.Маркет» рассказал, как выбрать ноутбук для учебы

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В сервисе «Яндекс.Маркет» рассказали, как выбрать ноутбук для учебы. Эксперт Аркадий Маркарьян посоветовал школьникам и студентам обращать внимание на диагональ экрана, объем памяти и возможность апгрейда.

Так, специалист считает наиболее оптимальными 15-дюймовые модели. Если важна компактность и легкость, можно рассмотреть ноутбуки с экраном 13?, однако ниже этого значения лучше не опускаться — иначе изображение будет слишком мелким.

Для работы с офисными приложениями и браузером будет достаточно процессора со встроенной графикой. Если в планах обработка фото и видео, тогда стоит выбрать модель с внешней видеокартой.

Что касается памяти, то варианты с объемом ОЗУ менее 4 ГБ не будут отличаться высокой скоростью работы. Также не стоит брать ноутбук с объемом встроенной памяти менее 256 ГБ, поскольку она быстро забьется. Следует обратить внимание на возможность замены оперативной и постоянной памяти, а также их расширения.

Аркадий Маркарьян отметил несколько удачных моделей:

ASUS X540LA с дисплеем 15,6?, средняя стоимость — 22 тысячи рублей

Lenovo Ideapad 330 с процессором Intel Core i7?8550U — до 31 тысячи рублей

ASUS VivoBook 15 с внешней видеокартой Nvidia GeForce MX130 — 31 тысяча рублей

Dell Inspiron 5370 с накопителем в 256 ГБ и стоимостью менее 35 тысяч рублей.

Источник: www.ridus.ru/