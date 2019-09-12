Ко Дню программиста: количество вакансий для ИТ-специалистов на Кубани с начала года составило 6%

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ИТ-специалисты регулярно входят в десятку самых востребованных кадров по всем регионам России. Ко Дню программиста аналитики HeadHunter проанализировали предложения в ИТ-сфере на Кубани.

С начала 2019 года количество вакансий в сфере информационных технологий составило 6% от общего числа предложений на сайте на hh.ru в регионе. Треть вакансий (33%) предлагает работу программистам и разработчикам, в 22% ищут специалистов инженерных специализаций, 13% - системных администраторов. Наиболее востребованы специалисты с опытом работы от 1 года до 3 лет (55% вакансий).

Что касается соискателей в сфере ИТ, то 81% из них – мужчины, причем, 69% от общего числа кандидатов имеют опыт работы более 6 лет.

Что готовы предложить работодатели айтишникам кроме своевременной конкурентной заработной платы? Один из распространённых бонусов – это фуд-зона в офисе с безлимитным чаем, кофе, печеньем. В некоторых предложениях указано наличие корпоративной библиотеки в компании, а также льготные абонементы в спортзал или полная компенсация затрат на занятия спортом.

- Есть интересные особенности, которые отличают ИТ-специалистов от представителей других профессиональных сфер. К примеру, для айтишников не так важна транспортная доступность офиса и наличие парковки. Кроме того, для них положение компании на рынке не всегда является ключевым фактором выбора работодателя. А вот привлекательность задач и самого продукта имеет первостепенное значение, - комментирует Алёна Манохина, руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг.

По каким критериям ИТ-специалисты выбирают работодателя? Как выяснилось, кроме своевременной достойной оплаты труда для них также важны: широкие возможности для карьерного роста, удобное рабочее место, оснащённое всем необходимым, оплата дополнительного обучения, возможность работать из дома при плохом самочувствии, а также оплата сверхурочного рабочего времени. При этом 87% ИТ-специалистов отмечают, что при условии максимальной заботы со стороны работодателя они были бы готовы работать больше положенного времени. А вот от выполнения задач, не связанных напрямую с их обязанностями, ИТ-специалисты отказываются чаще, чем представители других профессий. Кроме того, они не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства.

Если говорить о технических особенностях работы, то 4,2 балла из 5 по шкале значимости ИТ-специалисты ставят особенностям материально-технического оснащения компании, то есть, для них очень важна возможность работы на современном высокотехнологичном оборудовании. Оценку в 3,9 балла получили особенности построения процессов внутри команды. Самую невысокую оценку (2,7 балла) ИТ-специалисты поставили такому фактору, как наличие в команде профессионала с «именем».

Источник: Руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter