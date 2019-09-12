Министр образования Красноярского края извинилась перед родителями сосновоборского школьника Прохора

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Светлана Маковская встретилась с родителями школьника Прохора, которого затравили из-за прически. Министр лично принесла свои извинения за действия руководства школы.

Родители Прохора рассказали министру, что в руководстве школы настоятельно и некорректно предлагали их сыну сменить прическу и грозились перевести его на домашнее обучение, если их требования не будут удовлетворены. Также родителей возмутило, что ребенка без разрешения сняли с уроков и привели в кабинет директора, чтобы он дал интервью журналистам.

Светлана Маковская извинилась перед родителями и заявила, что действия руководства школы противоречат федеральному законодательству. Поэтому 13 сентября она лично встретится с руководителем управления образования г. Сосновоборска и директором школы, чтобы провести с ними разъяснительную беседу. Кроме того, министр отметила, что школа не имеет права предъявлять требования к внешнему виду учеников.

«У нас в Красноярском крае более 346 тыс. учеников и все абсолютно разные. Надо понимать, что в период переходного возраста ребята выражают собственную индивидуальность путем нестандартных причесок, порой экстремального цвета волос. Таких учеников у нас много и среди них есть и круглые отличники, и победители олимпиад, одаренные дети в различных областях: спорте, искусстве, культуре. Нестандартная прическа – личное дело учеников. Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде обучающихся, чтобы она соответствовала общепринятым в обществе нормам делового стиля и не более того», – рассказали «ТВК Красноярск» в пресс-службе министерства.

В Минобразования края также рассказали, что в школу было направлено предостережение с требованием – пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, в котором руководство сосновоборской школы прописало запрет на нестандартные прически.

В завершении беседы родители мальчика отметили, что готовы идти на компромисс и совершенно не хотят нагнетания ситуации. Сейчас Прохор продолжает посещать занятие в школе, как и раньше.

В министерстве добавили, что они не имеют права нанимать или увольнять персонал муниципальной школы – «эта компетенция принадлежит исключительно муниципалитету».

Сейчас делом уже заинтересовались в СК. Следователи подозревают работников школы в превышении полномочий и теперь собираются провести свою собственную проверку.

Источник: https://tvk6.ru/