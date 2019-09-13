Госдума освободила от НДФЛ материальную помощь студентам

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Студенты и аспиранты не будут платить НДФЛ с материальной помощи. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Закон внесён группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Речь идёт об освобождении от НДФЛ материальной помощи, выплачиваемой студентам вузов. Сейчас установлено, что если материальная помощь, выплачиваемая работодателями нуждающимся сотрудникам, не превышает четырёх тысяч рублей за календарный год, то эта сумма освобождается от НДФЛ. Но на студентов эта норма не распространяется, и с их материальной помощи удерживается налог. Закон устраняет пробел в законодательстве.

Комментируя закон, вице-спикер Ирина Яровая сказала, что это одна из законодательных инициатив, разработанная по итогам её встречи со студентами в Хабаровске.

«Это один из очень важных социальных вопросов, где нет политических противоречий, — сказала Ирина Яровая. — Материальная помощь выплачивается в трудной жизненной ситуации, и очень важно, чтобы ни один рубль не терялся».

Источник: www.m24.ru/