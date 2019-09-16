Открытие Воскресной школы

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В воскресный день казаки хутора «Николаевский» Адлерского районного казачьего общества поднялись в предгорное село Каштаны, где построен Храм в честь Святого страстотерпца царя Николая. Отстояв службу, они поздравили настоятеля Храма иерея Богдана Журбенко с Днем Ангела и спустились на первый этаж, где расположен музей казачьей истории. В этом месте попечителем Храма Надеждой Семеновой и отцом Богданом, который также является духовным наставником казаков хутора, было решено открыть православную воскресную школу.

Для того, чтобы Воскресная школа не стала для детей скучным учреждением, где пишут контрольные и приходится сдавать экзамены, преподавать в этой школе будет Надежда Алексеевна — кандидат биологических наук, действительный член Российской Академии естественных наук, действительный член Международной Академии «О природе и обществе», имеющая множество работ по здоровому образу жизни. Ей есть, что сказать детям, она умеет общаться со слушателями любого возраста. О казачестве будет рассказывать есаул Игорь Ковалев. Он уже подготовил программу, которая начинается сказками о казаках, расскажет о быте казаков и казачьих традициях. Руководить школой будет матушка Елена, молодая очень приятная женщина, знающая подход к детям. Воскресная школа для детей — помощник в развитии творческого потенциала ребенка. С помощью казаков все получится!

Источник: http://gazdep.ru/