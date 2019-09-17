Hola, Bonjour, Hello: как выучить иностранный язык?

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Иностранный язык может выучить каждый. Только вопрос не в учителе, а в ученике: если он готов работать, будет выполнять задания. Преподаватель дает только 30%, а остальное идет на самостоятельное изучение, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель онлайн школы английского языка Speakerson.ru Анфиса Пенкина.

«Мы только на пути к культуре изучения иностранных языков в России. Всю мотивацию и желание изучать языки «убила» в нас советская школа. Мы читали, переводили, зазубривали слова, и никому это не было интересно. И сейчас, когда возникает вопрос об изучении языков, у человека возникает паника – то есть опять зубрить, опять эти грамматические правила. И человек не хочет, он отторгает это. Мы предлагаем развлекательный английский. Мы вошли в соцсети, в игры и пытаемся переманить людей на сторону «добра», показать, что английский на самом деле это не грамматика, не зубрежка и чтение. Это просто лайфстайл, это жизнь, это интересно, и может быть действительно прикольно», – рассказала Анфиса Пенкина.

Еще одна причина, по которой боятся изучать языки – в школе стыдили за ошибки в разговорной речи.

«Люди потом боятся, это психологический страх. И в результате почему люди не говорят на языке? Не потому, что не знают слов или грамматики. Знают они все, но в голове панический страх ошибиться. Так что не нужно бояться ошибок, отпустите эти страхи, и вперед», – рассказала Анфиса Пенкина.

О том, нужно ли избавляться от акцента, рассказал в интервью радио Sputnik доцент департамента психологии ВШЭ Анатолий Хархурин.

«А зачем нам нужно говорить без акцента? Я же иностранец. Была даже такая шутка в сети: не смейтесь над теми, кто говорит на ломаном английском, они знают еще один язык. Я и не должен говорить без акцента так, как говорят англичане, американцы или австралийцы. И из-за этого вообще переживать не нужно. Современные ученые считают, что нужно изучать язык настолько, насколько вы его используете. Лишнего не надо», – рассказал Анатолий Хархурин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/