Обязательный ЕГЭ по иностранному языку? В родительском комитете категорически против

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Российские чиновники ни с кем не советовались, когда вводили изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ), и теперь родители будут бороться против этого решения. Об этом в интервью радио Sputnik заявила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов объявил, что для школьников добавиться еще один обязательный экзамен. С 2022 года выпускники должны будут сдавать ЕГЭ по иностранному языку. Тестовые испытания начнут вводить в России уже в 2020 году.

Как рассказала радио Sputnik Ирина Волынец, объединения родителей категорически против такого решения чиновников.

«Мы категорически против обязательного ЕГЭ по иностранному языку. На выбор - пожалуйста, но в обязательном порядке - нет. Мы будем бороться до последнего, поскольку у родителей никто ничего не спросил, когда принимал это решение. Для родителей - это дополнительные затраты на репетиторов, а для детей - это значительные усилия и затраты времени», - уверена глава Национального родительского комитета.

По словам Ирины Волынец, даже школьники, которые хорошо знают иностранные языки, не смогут сдать ЕГЭ на высокие баллы. Причина - сложность экзамена с технической стороны и дефицит хороших учителей в школах.

«Даже те дети, которые знают иностранные языки на высоком уровне, не могут сдать ЕГЭ на высокий балл без специальной подготовки. Для сдачи этого экзамена надо технически к нему готовиться. Также в стране есть дефицит преподавателей иностранных языков. Раньше по этой причине отменили обязательное изучение второго иностранного языка. Кроме этого, со стороны родителей огромное количество нареканий к качеству преподавания языков в школах», - пояснила Ирина Волынец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/