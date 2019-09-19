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Объявляем набор на курсы по программированию для школьников

Обучаем детей и подростков программировать в творческой среде, полной передовых технологий. Ребята создают свои игры,сайты, мобильные приложения, виртуальную реальность и многое другое.

Неважно, кем захочет стать ребёнок в будущем, программистом или врачом: навыки программирования помогут стать более востребованным, конкурентоспособным и успешно реализовать свои проекты. 
Приглашаем вашего ребёнка создавать и креативить уже сейчас!
Занятия проходят в выходные дни.
Наши контакты
350020, г. Краснодар ул. Коммунаров, 268, оф. 701 тел. +7 (861) 279-33-66, доб.2

Источник: Компания Портал-Юг

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Категория: Новости / Образование

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