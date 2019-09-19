В Краснодаре стартовало строительство школы для одаренных детей

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Новый образовательный центр для талантливых ребят возведут на ул. Воронежской в Центральном округе краевого центра. Участок около 12 га передан муниципалитетом в краевую собственность. Здесь построят школу, в которой будут заниматься 1100 учеников. 600 из них смогут жить в школе постоянно. Старт строительству дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В мероприятии приняли участие первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, вице-губернатор Анна Минькова, глава Краснодара Евгений Первышов.

Новый образовательный центр для талантливых ребят возведут на ул. Воронежской в Центральном округе краевого центра. Участок около 12 га передан муниципалитетом в краевую собственность. Здесь построят школу, в которой будут заниматься 1100 учеников. 600 из них смогут жить в школе постоянно. Старт строительству дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В мероприятии приняли участие первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, вице-губернатор Анна Минькова, глава Краснодара Евгений Первышов.

— Сегодня мы не просто даем старт строительству новой школы, но и делаем важный и правильный шаг в развитии всех сфер жизни Краснодарского края. Мы хотим, чтобы наше завтра было успешным и благополучным. А, значит, сегодня должны создать работоспособную, эффективную и результативную площадку для тех, кто это завтра будет создавать, — сказал Вениамин Кондратьев.

19 сентября на строительной площадке забили первые сваи.

Школу-интернат для одаренных детей создадут по образцу сочинского «Сириуса». Она откроется в 2021 г. Набор будет проходить на конкурсной основе для учеников, окончивших 4 класс. Здесь смогут учиться школьники со всего Краснодарского края. Отбор проведут преподаватели Кубанского государственного университета.

В школе будут созданы современные лаборатории естественных наук. Кроме того, здесь построят мощный спортивный центр, также оборудуют плавательный бассейн. Как рассказал Антон Коцаренко, заместитель директора департамента капитального строительства компании ЕКС, проектировавшей учебное заведение, площадь самой школы составит 10,2 тыс. кв. м, площадь общежития для учеников — около 6 тыс. кв. м. Здесь создадут полноценное футбольное поле, игровые и спортивные площадки.

Учебное заведение расположится на берегу Кубани, рядом с жилым комплексом «Фонтаны». Глава края поручил сохранить зеленые насаждения вдоль реки, благоустроить территорию как для будущих учеников школы, так и для жителей этого района Краснодара.

Образовательный центр «Сириус» создан в Сочи в 2014 г. по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Цель его работы — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10–17 лет из всех регионов России. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства.

Источник: https://krd.ru