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С официальным визитом сегодня в Невьянске побывал министр образования Свердловской области. Юрий Биктуганов посетил школу села Быньги, городские СОШ № 1 и № 4.

В пятницу, 20 сентября Невьянский городской округ посетил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Иванович Биктуганов. С ароматным караваем встретили почетного гостя в средней общеобразовательной школе села Быньги. В эти дни здесь полным ходом идет подготовка к запуску проекта «Точка роста».Такие образовательные центры, как в Быньгах, появились во многих муниципалитетах области, всего в проекте участвуют 57 уральских школ. Все они являются участниками проекта «Современная школа» в рамках нацпроекта «Образование». Его планируется реализовать в сотнях городов России к 2024 году.— Современные технологии и подходы к обучению дают возможность учиться в ногу со временем, открывая и развивая возможности детей. Спасибо за доверие, за возможность нашей школе стать еще лучше, интереснее. А мы постараемся оправдать его, — отметили педагоги во главе с руководителем школы Светланой Иванцовой. Перемены, произошедшие со школьными кабинетами, действительно впечатляют. И дело не только в современном ремонте, новом оборудовании и мебели, которая разительно отличается от привычной. А скорее в техническом оснащении кабинетов.Ведь теперь у школьников всех возрастов будет возможность знакомиться с различной цифровой техникой. В том числе с интерактивными досками и панелями, квадрокоптерами и даже шлемами виртуальной реальности.Также министр образования и молодежной политики посетил первую городскую школу. Там более двух лет назад по поручению губернатора области был сделан ремонт в здании мастерских. Теперь в отреставрированной части исторического здания в центре Невьянска тоже кипит жизнь. Здесь располагаются кабинет технологии и математический кабинет.

Источник: https://tksmi.ru/