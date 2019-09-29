Владимир Синяговский: Труд учителя по праву считается самым благородным...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с всенародным праздником - Днем Учителя!

"Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педагогического труда! Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Днем учителя!

Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Но вместе с тем он невероятно сложный и ответственный. Вы обучаете подрастающее поколение не только различным умениям и наукам, но и доброте, честности, порядочности.

Благодаря Вам мы постигаем жизнь, находим в окружающем мире свое предназначение. Ваши инициативность, терпение и неравнодушное отношение к выбранному делу заслуживают признания и уважения. В образовательных учреждениях Краснодарского края сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, обладатели правительственных наград, почётных званий, высоких квалификационных категорий, победители и лауреаты конкурсов. Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.

В этот день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, положительных результатов в любых начинаниях, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваш труд приносит радость и удовлетворение и отзовется добротой в сердцах людей! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."