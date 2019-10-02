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Транспортные полицейские Сочи совместно с железнодорожниками провели уроки правовой грамотности в учебных учреждениях города

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте совместно с сотрудниками ведомственной охраны ж/д транспорта СК-40 посетили ряд сочинских образовательных учреждений, где напомнили школьникам о правилах поведения на железной дороге, а также об ответственности за совершение транспортных правонарушений.

Так как путь к морю, в прибрежной полосе Сочи, чаще всего, лежит через железнодорожное полотно, ребятам не только рассказали о потенциальной опасности нахождения вблизи железной дороги, но и с помощью фильма научили, где необходимо переходить железнодорожное полотно, и как надо вести себя на объектах железнодорожного транспорта.

Полицейские разъяснили школьникам с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за совершение транспортных правонарушений и преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.

Также гости напомнили ребятам, что необходимо быть бдительными и не оставлять без присмотра свои вещи на вокзалах, когда они отправятся в путешествие или обратный путь во время приближающихся осенних каникул. А также, как надо себя вести и что следует предпринять, если они обнаружили по близости бесхозную сумку или подозрительный предмет.

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Образование

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