В России стартовала студенческая олимпиада «Я — профессионал»

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Торжественная церемония открытия Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал», которая является одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», прошла в Москве.

Во время церемонии открытия первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко напомнил, что очень часто проекты, в том числе и эту олимпиаду, называют социальным лифтом.

«Но чтобы доехать на этом лифте, нужно сначала в него зайти, как минимум нажать кнопку и сделать это надо самому», - подчеркнул Кириенко. Он порекомендовав всем как можно быстрее зайти на портал олимпиады и зарегистрироваться для участия.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что олимпиада «Я — профессионал» является одним из самых востребованных проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». За первые два года количество поступивших заявок перешагнуло за отметку 800 тысяч.

«Тысячи ребят уже стали дипломантами, сотни — медалистами. Но, самое важное, что эти ребята нашли себя и новые возможности для учебы, а кто-то успешно прошел стажировки и уже работает в крупных компаниях», - рассказал он, добавив, что важнейшей задачей является сопровождение и поддержка ребят в дальнейшем. В этом помогает программа наставничества, старт которой был дан минувшей зимой. В роли наставников в этой программе выступают финалисты и победители проекта «Лидеры России».

В нынешнем учебном году олимпиада проходит по десяткам направлениям — от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. Стоит отметить что ежегодно перечень соревновательных дисциплин обновляется с учетом пожеланий детей.

Увеличилось и количество вузов-организаторов олимпиады: если в первый год работы проекта их было всего 11, то сегодня — 26.

Регистрация для участия в олимпиаде открыта до 18 ноября на сайте проекта. 22 ноября стартует отборочный онлайн-этап состязаний, пройти который можно из любой точки мира — для этого понадобится только ноутбук и доступ в интернет.

Источник: https://rueconomics.ru/