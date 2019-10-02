ВЦИОМ: россияне не хотят, чтобы их дети учились за рубежом
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, результаты которого показали, что больше половины россиян (59%) не хотят, чтобы их дети и внуки учились за рубежом.
Согласно данным ВЦИОМ, такой ответ респонденты объясняют удовлетворенностью качеством российского образования. Также среди причин была названа стоимость обучения, которая в России значительно ниже.
Результаты опроса также показали, что в высшем образовании своих потомков в заграничных вузах заинтересован почти каждый третий россиянин (30%).
Согласно исследованию, в том, чтобы их дети и внуки получили иностранное образование, заинтересована преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, а также респонденты возрастной категории от 25 до 34 лет.
Чаще всего респонденты при выборе страны, куда отправили бы своих детей на обучение, указывали Великобританию, Германию и США.
Источник: https://yandex.ru/
Категория: Новости / Образование