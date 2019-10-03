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В Новороссийске чествуют лучших педагогов

2 октября с профессиональным праздником – Днём учителя поздравили педагогов Новороссийска. Новороссийские учителя высоко держат профессиональную планку, успешно идут в ногу со временем.

Внедряют инновационные образовательные технологии, постоянно работают над повышением качества образования.
Приумножают традиции отечественной педагогической школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. "Главный результат труда учителя — выпускники, интересные и неординарно мыслящие юные граждане своего города, края и страны, - отметил в приветственном слове депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, - В течение 4 лет отрасль образования города занимает 1 место в краевом конкурсе и признается лучшей среди муниципалитетов Кубани. Наши учителя и воспитатели каждый год становятся лучшими в конкурсах профессионального мастерства. Они побеждают в таких номинациях как «Воспитатель года Кубани», «Сердце отдаю детям», «Лучшие руководители РФ»."

Вручая награды федерального министерства просвещения, депутат уточнил, что в учительской профессии всегда остаются самые лучшие, преданные делу развития образования люди. И попросил передать слова поздравления с Днем учителя всем педагогам города-героя.

Заместитель главы города Новороссийска Наталья Майорова вручила почетные грамоты от имени главы Новороссийска. Со словами поздравления выступил и председатель городской думы Александр Шаталов. Он передал педагогам благодарственные письма от депутатского корпуса Новороссийска.

 

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Категория: Новости / Образование

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