Владимир Синяговский: Вопросы от жителей это наша с муниципалитетом ответственность...

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В рамках региональной недели депутат Госдумы Владимир Синяговский посетил муниципальное образование город-курорт Геленджик, где в его адрес поступило обращение о капитальном ремонте веранд в одном из детских садов.

Глава Геленджика Алексей Богодистов, присутствующий на встречи, заверил, что необходимое финансирование уже выделено и работы по капитальному ремонту веранд будут выполнены до конца 2019 года.

"Отрадно, что власти Геленджика видят, знают существующие проблемы и стараются максимально оперативно их решить," - отметил Владимир Синяговский.