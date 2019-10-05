Геленджикский «Лучший старт»

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Геленджичанин Вениамин Елизаров педагог-психолог школы №9 села Адербиевка стал участником ежегодного конкурса «Педагог-психолог России-2019».

В финале всероссийского конкурса профессионального мастерства, который проходил в Москве, за победу боролись 66 педагогов-психологов из разных регионов нашей страны. Для очного тура требовалось подготовить характеристику профессиональной деятельности и видеоролик «Визитная карточка», а уже в финале пройти различные конкурсных испытания, по которым оценивалось профессиональное мастерство педагогов. Наш земляк победил в номинации «Лучший старт».

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик