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Геленджикский «Лучший старт»

Геленджичанин Вениамин Елизаров педагог-психолог  школы №9 села Адербиевка стал участником ежегодного конкурса «Педагог-психолог России-2019».

В  финале всероссийского конкурса профессионального мастерства,  который проходил в Москве, за победу боролись 66 педагогов-психологов из разных регионов нашей страны. Для очного тура требовалось подготовить характеристику профессиональной деятельности и видеоролик «Визитная карточка», а уже в финале пройти различные конкурсных испытания, по которым оценивалось профессиональное мастерство педагогов. Наш земляк победил в номинации «Лучший старт».

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Образование

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