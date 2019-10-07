В Северском районе благодаря принятым прокуратурой мерам граждане из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены благоустроенными квартирами

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Прокуратура Северского района провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно действующему законодательству гражданам указанной категории при исполнении 18 лет предоставляются благоустроенные жилые помещения.

Установлено, что 23 сироты, включенных в списки на предоставление жилых помещений, с 2018 года обеспечены ими не были. Молодые люди были вынуждены проживать у знакомых либо арендовать жилье.

По данным фактам прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании администрации Северского района обеспечить нуждающихся жильем.

Решениями суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время в п. Афипском Северского района в новостройке выделены квартиры лицам указанной категории.

Работники прокуратуры приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном вручению ключей от квартир.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-severskom-rayone-blagodarya-prinyatym-0