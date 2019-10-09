Матвиенко призвала россиянок участвовать в конкурсе «Лидеры России»

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Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко выступила в поддержку идеи того, чтобы в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» были введены профильные специализации. Предполагается, что в рамках проекта участники проявят свои компетенции в таких сферах, как «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Отметим, что Матвиенко является наставником «Лидеров России». Она отметила, что введение специализаций позволит выявить ярких и интересных людей, которые имеют опыт в названных сферах. По ее словам, с помощью социальных лифтов у таких участников конкурса появится возможность попасть на руководящие должности в отраслях, в которых они являются профессионалами. Спикер Совета Федерации заявила, что поддерживает конкурс. Она подчеркнула, что предыдущие его сезоны показали свою эффективность.

Валентина Матвиенко также призвала россиянок принять участие в «Лидерах России», не сомневаться в своих силах и не бояться. Парламентарий отметила, что женщины страны должны быть смелее и могут привносить свои особые качества в состав лидеров. По мнению Матвиенко, это является очень важным.

Напомним, что старт новому сезону конкурса «Лидеры России» был дан 4 октября во время заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который возглавляет президент РФ Владимир Путин. За первые дни с начала регистрации было подано почти 50 000 заявок. Они будут приниматься вплоть до 27 октября на сайте: лидерыроссии.рф.

Источник: https://politros.com/