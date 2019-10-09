В Краснодаре пройдет международный турфестиваль «ЛОКАЦИЯ.ЮГ»

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Мероприятие состоится 12 октября и будет посвящено развитию туризма и образования.

Международный образовательно-туристический фестиваль «ЛОКАЦИЯ.ЮГ» пройдет в Центральном концертном зале Краснодара 12 октября. Участниками станут представители предприятий индустрии гостеприимства, высших учебных заведений и частных образовательных организаций.

Фестиваль пройдет при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В ведомстве сообщают, что для обсуждения заявлены такие темы, как развитие туристского и санаторно-курортного комплекса, повышение инвестиционной привлекательности туристических объектов, обеспечение безопасности мест скопления туристов, а также повышение уровня сервиса на курортах Краснодарского края. Участники форума обсудят тонкости подбора персонала для туристических компаний и вопросы развития карьеры в туристической сфере.

Среди привлеченных к участию в форуме экспертов – депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители органов исполнительной власти Кубани, отечественных и зарубежных туристических и образовательных организаций.

Как ранее писали «Кубанские новости», этнографический комплекс «Атамань» участвует в двух номинациях регионального этапа национальной премии Russian Event Awards.

Источник: https://kubnews.ru/