Сочинские школьники в гостях у спасателей

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На днях в гости к сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда пришли второклашки, учащиеся школы №13.

Юным сочинцам рассказали о профессии спасателя, показали обучающие ролики и провели беседу о правилах поведения в лесу и при возникновении пожара. Также дети посетили музей ЮРПСО МЧС России, посмотрели фильм о работе спасателей.

Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО Сергей Герасимов вместе со своими коллегами продемонстрировали детям аварийно-спасательный автомобиль, оснащенный всем необходимым для выезда на ликвидацию происшествий различного характера, будь то пожары, наводнения, аварии на дорогах или бытовые вызовы.

В конце экскурсии школьников познакомили с работой кинологических расчетов – кинологи продемонстрировали навыки ловкости и послушания своих питомцев, которые, также как и люди, выезжают на спасработы для поиска заблудившихся в лесу, попавших под завалы или под лавину туристов.

В завершении встречи дети смогли вдоволь наиграться с собаками и примерить на себя экипировку спасателя.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России