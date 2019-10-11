Несовершеннолетние осужденные из Белореченской воспитательной колонии посетили интерактивный музей «Россия - моя история»

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Поездку в награду за хорошее поведение и добросовестное отношение к учебе организовали сотрудники отдела воспитательной работы с осужденными Белореченской ВК УФСИН России по Краснодарскому краю.

Два несовершеннолетних осужденных посетили в сопровождении сотрудников колонии мультимедийную выставку в Краснодарском историческом парке, являющимся одним из крупнейших музеев отечественной истории в России. В огромном выставочном павильоне площадью 7,5 тысяч квадратных метров разместилась экспозиция, посвященная 11 векам истории государства - от Рюрика до Зимней Олимпиады в Сочи.

Подросткам была предоставлена возможность подробно ознакомиться с одной из четырех выставочных экспозиций музея «Россия-моя история», рассказывающей об истории развития российского общества в 20 веке. Каждый сам мог выбирать с помощью интерактивных планшетов наиболее интересную для себя информацию, касающуюся социальной, культурной, экономической, политической или военно-технической области жизни в указанный период.

Несовершеннолетние осужденные также с большим интересом посмотрели видеоролики о военных сражениях и других исторических событиях прошлого века, ставших важными вехами в истории государства.

Практика предоставления права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательного учреждения признана эффективной и в Белореченской воспитательной колонии осуществляется на регулярной основе. Подростки заранее узнают о предстоящей поездке и стараются заслужить возможность провести несколько часов вне стен колонии. Участие в подобных мероприятиях стимулирует правопослушное поведение, расширяет кругозор и помогает в дальнейшей социализации несовершеннолетних осужденных.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК