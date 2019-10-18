Сергей Зенгин выступил на Всероссийском съезде Ассоциации иностранных студентов России

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Ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин принял участие в VIII Всероссийском съезде Ассоциации иностранных студентов России.

Мероприятие прошло на базе Уральского государственного экономического университета. В нем приняли участие представители 30 государственных вузов страны.

Ключевыми событиями встречи стали заседание Попечительского совета ассоциации и конференция, посвященная проблемам обучения и адаптации иностранных обучающихся в России.

В состав Попечительского совета вошли председатель АИС России Яо Аду Никэз, председатель АИС Ставрополя Рашад Салхаб, ректор КГИК Сергей Зенгин и другие.

Сергей Зенгин выступил с докладом "Социальная адаптация иностранных студентов, обучающихся в Краснодарском государственном институте культуры". Он отметил, что в вузе обучается около 300 иностранных студентов. Для их адаптации и комфортного обучения в институте культуры применяются разные методы работы. Например, организована работа по приему иностранного обучающегося по технологии «одного окна», направленная на сокращение затрат времени как сотрудников, так и иностранных обучающихся. Для знакомства иностранных студентов с богатой культурой России и Кубани регулярно организуются экскурсии по Краснодару, его музеям, проходят выездные экскурсии по живописным и историческим местам края. В течение года студенты посещают и принимают участие в большом количестве разнообразных концертов, выставок, мастер-классов, конкурсов.

Кроме того, в институте создана система безопасного пребывания студентов, включая организацию пропускного режима по ID-картам с фотографией студентов, контактными данными вуза.

Целью съезда АИС в этом году стало привлечение внимания органов государственной власти, образовательных организаций РФ к имеющимся проблемам иностранных обучающихся в России: их адаптации, защите прав и интересов. На конференции обсуждались вопросы укрепления межкультурного диалога, изучения языка, истории и культуры России.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры