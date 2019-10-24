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Педагогическому вузу в Славянске-на-Кубани – 25!

24 октября в городе Славянске-на-Кубани  25-летний юбилей отмечает филиал Кубанского государственного университета. В городском Доме культуры состоялось большое праздничное мероприятие, в котором приняли участие преподаватели, студенты, выпускники прошлых лет, почетные гости.

Педагогический вуз начинался с двух факультетов, куда приняли 100 абитуриентов.  За четверть века он подготовил свыше 12 тысяч специалистов. Сегодня здесь работают 92 преподавателя, из них семь докторов наук и 50 кандидатов наук, обучается более двух тысяч студентов. Ежегодно увеличивается число бюджетных мест, ведется набор на целевое обучение по педагогическим специальностям. Филиал достиг высокого показателя трудоустройства выпускников по специальности – 70 процентов! Об этих и других успехах филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани красноречиво рассказала выставка «Помним прошлое, живем настоящим, создаем будущее».

Процветания, новых открытий и дальнейшего развития пожелали вузу глава Славянского района Роман Синяговский, уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева, проректор КубГУ Александр Евдокимов  и другие гости.

 —  С появлением института началась новая эпоха: город-труженик стал городом студентов и науки с большим будущим, — отметил председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский.- Выражаю огромную признательность основателям вуза – Владимиру Ильичу Синяговскому и первому ректору Татьяне Семеновне Анисимовой, тогдашнему ректору Армавирского пединститута Владимиру Тимофеевичу Сосновскому, всем, кто стоял у истоков, созидал, учил и продолжает вкладывать душу и сердце в дело подготовки современных кадров. Так держать!

Почетные грамоты, благодарности, премии и цветы  в этот день принимали лучшие преподаватели вуза, ветераны педагогического труда. Бурными аплодисментами зал встретил сообщение о том, что решением Ученого совета Кубанского государственного университета почетное звание «Заслуженный профессор КубГУ» присвоено доктору исторических наук, профессору Татьяне Семеновне Анисимовой.

О.Ярошенко

Источник: https://zaryakubani.ru/news/obshhestvo/49150-pedagogicheskomu-vuzu-v-slavyanske-na-kubani-25/

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Категория: Новости / Образование

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