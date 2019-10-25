Президентом школы №3 стал Путин

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В 16 школах муниципалитета прошли выборы лидеров школьного ученического самоуправления. В школе имени Адмирала Нахимова президентом стал восьмиклассник Егор Путин.

Школьник с известной фамилией после своего избрания рассказал о главных планах на год: - Стать президентом школы — очень круто, но для меня это в первую очередь шанс сделать, что-то полезное и нужное для моего образовательного учреждения. Главная цель, особенно в преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, провести работу по сохранению памяти о событиях тех лет и защитниках нашей Родины. Также в планах вернуть День самоуправления.

Вот такие целеустремленные, активные и умные ребята теперь представляют интересы учащихся в школах муниципалитета. Задолго до единого дня голосования новоиспеченные президенты выдвигали свои предвыборные программы, участвовали в дебатах, проводили встречи со своими сверстниками.

По результатам проведенных выборов в образовательных учреждениях курорта были выбраны следующие лидеры школьного ученического самоуправления: в школе № 1 – Игорь Кудрявцев, школе № 2 – Артем Пирогов, школе №4 – Софья Рябова, школе № 5 – Дарья Таирова, школе № 6 – Владислав Двойневский, школе №7 – Артем Мирзарахимов, школе № 8 – Иван Убогий, школе №9 – Юрий Акимов, школе № 10 – Богдан Кундрюцкий, школе № 12 – Мария Бобкова, школе №17 – Екатерина Мелконян, школе № 19 – Артем Вербенчук, школе № 20 – Анжелика Желевская, школе № 21- Иван Лесников и школе № 24 – Юлия Клеп.

Стоит отметить, что в единый день голосования на школьные избирательные участки пришли ровно 6330 мальчишек и девчонок. Участвовали в избирательном процессе ученики с 5 по 11 классы. Из 55 кандидатов им предстояло выбрать 16 лидеров школьного самоуправления. Урны, бюллетени, кабинки, наблюдатели – было все как на настоящих выборах. Впервые в этом году в школах №6 и 3 выборы прошли с применением системы электронного голосования.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик