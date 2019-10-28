Строительство детского сада в селе Адербиевка на контроле депутата Госдумы

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Один из наиболее значимых вопросов, стоящих на контроле депутата Государственной Думы Владимира Синяговского, строительство детского сада и инженерных сооружений для социальных объектов в селе Адербиевка города-курорта Геленджика.

Сегодня работает старый детский сад «Ягодка» на 31 место, но уже в 2020 году планируется строительство нового сада на 80 мест. Администрация Геленджика уже заключила соответствующие контракты на разработку проектно-сметной документации, разработка которой, с учетом прохождения экспертизы, планируется в декабре текущего года.

«Дети это будущее нашей страны, и какое воспитание они получат, во многом, зависит от нас, мы обязаны создавать максимально комфортные условия во всех сферах, но образованию необходимо уделять особе внимание, отрадно, что власти Геленджика не оставляют этот вопрос без внимания», - поделился в ходе инспекционной поездки Владимир Синяговский.