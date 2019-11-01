Юниорское движение набирает силу в рамках WorldSkills

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Одной из главных тем завершившейся в Екатеринбурге деловой программы WorldSkills Hi-Tech 2019 стало профессиональное образование для молодежи. Отдельная сессия была посвящена обсуждению будущего юниорского направления и роли Чемпионата WorldSkills Hi-Tech в его развитии.

Участие в дискуссии приняли представители WorldSkills Russia, корпораций-партнеров, учебных заведений

«WorldSkills Juniors – это правильный формат юниорской профориентации, особенно для корпоративных партнеров, которые здесь проводят большие соревнования. Чемпионат WorldSkills Hi-Tech дает огромные возможности для развития юниорского направления. В первую очередь, он является точкой входа юниоров в корпоративную ориентацию, поскольку здесь ребята могут познакомиться с компетенциями ведущих корпораций страны, и дальше развиваться в интересной для них отрасли», - прокомментировал Алексей Федосеев, руководитель направления юниоров Союза «Молодые профессионалы (Worldskills Rissia)».

По словам Петра Некрасова, сертифицированного эксперта WorldSkills Russia, руководителя направления IEK GROUP, участие юниоров в чемпионатном движении имеет огромное значение для корпоративных партнеров.

«WorldSkills Hi-Tech – это формат результатов профориентации и работы с детьми. Если говорить простым языком, то профориентация – это низшая ступень выбора профессии, т.е. здесь школьник может ознакомиться с профессией. Следующим этапом становится профразвитие, когда можно непосредственно попробовать себя в той или иной специальности. А чемпионат – это высшая ступень реализации юниора в профессии», - отметил Петр.

Подводя итоги сессии участники признали, что основной преградой для сотрудничества учебных заведений с предприятиями являются так называемый информационный «холод» и низкая проинформированность корпораций о том, что происходит в юниорском движении, как это происходит и зачем это делается.

«На самом деле, учащиеся профессиональных учебных заведений обладают достаточными навыками в тех или иных компетенциях, которые могли бы позволить им не только представлять себя на региональных и национальных соревнованиях, но и показать себя непосредственно на корпоративных чемпионатах”, - резюмировали участники сессии.