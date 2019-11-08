/Образование/

Филолог назвала слова года в России

В этом году российских составителей словарей должны «зацепить» слова, связанные с робототехникой. «Чат-бот» и «виртуальных собеседник» - это понятия 2019 года, сказала доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Лидия Малыгина.

«Я думаю, что в этом году это будут слова «чат-бот», «виртуальный собеседники». Что-то с роботами. Это связано с тем, что сейчас очень важная проблема в том, что не понятно, что сможет делать человек, когда робот возьмет на себе огромное количество функций», - отметила филолог.

Английские же словари в 2019 году пополнились экологическими понятиями. Выражение «Climate strike» (климатическая забастовка) стало словом года, по мнению издателя Толкового словаря английского языка. Словосочетание появилось раньше, но в 2019 году стало общеупотребительным. Популярность выражению добавило выступление экологической активистки Греты Тунберг в ООН.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Добавить комментарий

Последние новости

В Краснодаре перед судом предстанет адвокат, по обвинению в совершении кражи

Происшествие в Новороссийске

Новороссийские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Эксперты «Балтики-Новосибирск» провели мастер-класс по тонкостям пивоварения и дегустации для представителей ритейла

Считанные дни остаются до фестиваля домашних животных «Верные друзья»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!