Филолог назвала слова года в России

/Образование/

В этом году российских составителей словарей должны «зацепить» слова, связанные с робототехникой. «Чат-бот» и «виртуальных собеседник» - это понятия 2019 года, сказала доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Лидия Малыгина.

«Я думаю, что в этом году это будут слова «чат-бот», «виртуальный собеседники». Что-то с роботами. Это связано с тем, что сейчас очень важная проблема в том, что не понятно, что сможет делать человек, когда робот возьмет на себе огромное количество функций», - отметила филолог.

Английские же словари в 2019 году пополнились экологическими понятиями. Выражение «Climate strike» (климатическая забастовка) стало словом года, по мнению издателя Толкового словаря английского языка. Словосочетание появилось раньше, но в 2019 году стало общеупотребительным. Популярность выражению добавило выступление экологической активистки Греты Тунберг в ООН.