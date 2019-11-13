Более пяти тысяч школьников Воронежской области примут участие в Фестивале профессий

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Фестиваль открылся в Нововоронеже в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6?11-х классов «Билет в будущее». Оператором проекта является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

«Фестивали профессий – это часть масштабного проекта. Они дают возможность большому количеству детей после онлайн-диагностики посмотреть и примерить на себя разные специальности. Мы стараемся сделать так, чтобы перечень компетенций был максимально близок потребностям регионов, чтобы участники наших практических профориентационных мероприятий могли сразу серьезно подумать о будущем, начать выстраивать свою профессиональную траекторию», – подчеркнула Евгения Кожевникова, директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

На фестивале представлены 8 профессиональных блоков: «Медицина и здоровье», «Информационные технологии и коммуникации», «Энергетика», «Сельское хозяйство», «Транспорт», «Космос», «Городская среда», «Туризм». В каждом блоке предусмотрены 7 компетенций ? так что всего на одной площадке можно будет получить представление о 56 профессиях, наиболее востребованных в регионе. Экспертами там выступают представители компаний-работодателей и учебных заведений.

В первый день на площадке побывал заместитель губернатора Воронежской области Сергей Честикин. По его словам, фестиваль – мероприятие важное и полезное: «Для меня в школьном возрасте большая проблема была с профориентацией, может быть, потому, что таких площадок не было. Я уверен, что и сейчас для многих детей это проблема. А здесь они имеют возможность посмотреть, попробовать и выбрать для себя какое-то интересное направление. Наши учебные заведения, которые здесь представлены, нарабатывают огромный опыт, как презентовать себя и как понимать, что для детей интересно. А дети прямо здесь узнают, где и чему они могут научиться. Сейчас стало очень модным получать высшее образование. Это правильно, и я не ставлю это под сомнение. Но между тем в современной жизни очень актуально и среднее профессиональное образование».

Специалисты областного центра опережающей подготовки, которые принимали участие в подготовке кейсов для фестиваля, старались представить высокотехнологичные отрасли и рабочие профессии.

«Мы хотели, чтобы школьники поняли, что рабочие специальности ? это интересно, это всегда хороший старт и возможности для дальнейшего развития. Фестиваль –грандиозное событие, но это не конечная точка проекта. Мы продолжим сопровождать ребят – участников проекта по ранней профессиональной ориентации “Билет в будущее”, в том числе и тех, кто не смог побывать на этой площадке. И это тоже очень важно, потому что помощь с выбором профессии сможет получить каждый школьник, который в такой помощи нуждается», ? сообщила директор Центра опережающей подготовки (ЦОП) Воронежской области Евгения Михалева.