Для учеников гимназии № 4 провели экскурсию по управлению ПФР в Новороссийске

/Образование/

14 ноября 2019 года во всех субъектах Российской Федерации проходил Единый день пенсионной грамотности для учащейся молодежи.

В рамках проведения мероприятия, главный специалист-эксперт Управления ПФР в г. Новороссийске Виктория Грицай провела для учеников Гимназии № 4 экскурсию по управлению.

Управление обслуживает более 83,4 тыс. пенсионеров и 25,5 тыс. федеральных льготников. В управлении состоит на учете 10,2 тыс. предприятий, 12,7тыс. индивидуальных предпринимателей. В системе персонифицированного учета зарегистрировано почти 360,0 тыс. человек.

Диалог с молодой аудиторией призван обратить внимание молодого сообщества на вопросы своего финансового обеспечения по окончании трудовой деятельности, в первую очередь, пенсионного обеспечения, основы которого закладываются с начала и на протяжении трудовой жизни. Как заработать страховую пенсию и сформировать накопительную, каков порядок формирования пенсии работающих граждан, какие факторы влияют на размер пенсии, почему важна белая зарплата, как проверить своего работодателя, отчисляющего взносы на пенсионное обеспечение своих сотрудников.

Кроме всего, школьникам представлено учебно-методическое пособие для старшеклассников и студентов «Все о будущей пенсии для учебы и жизни» (редакция 2019 года).

С 2011 года на уроках и лекциях пенсионной грамотности побывало более 1,5 тысяч учащихся города Новороссийска.

Источник: УПФР в г. Новороссийске