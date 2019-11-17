Ректор рассказал, почему в России не работает западная система вузов

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Повсеместное внедрение в российских вузах системы выборов ректоров невозможно из-за отсутствия финансовой независимости высших учебных заведений.

Об этом рассказал радио Sputnik ректор госуниверситета «Дубна» Дмитрий Фурсаев.

Ранее комитет Госдумы по образованию одобрил поправку в закон об университетах, которая позволяет президенту неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров.

Изменение касается только МГУ и СПбГУ, но наибольший интерес эти поправки представляют именно для московского вуза. У ректора МГУ Виктора Садовничего истекают полномочия в декабре 2019 года. Последний раз их продлевали в 2014 году, и по действующим правилам сделать это еще раз нельзя.

В России действует смешанная система, где-то ректоров назначают, а где-то выбирают. Последний вариант считается более прогрессивным, но у нас он не работает, рассказал радио Sputnik Дмитрий Фурсаев.

«Если мы возьмем британские университеты или американские, то их академическая самостоятельность очень сильно связана с их финансовой самостоятельностью. Это академические единицы, которые сами обеспечивают себя финансами и делают это успешно. У нас пока другая система. На данном этапе развития страны у нас государство финансирует высшее образование и является заказчиком. Оно имеет право назначать руководителей так, как оно считает нужным», - рассказал ректор.

Виктор Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года. Сейчас ему 80 лет, а по Трудовому кодексу занимать пост ректора можно только до 65 лет. Дальше срок полномочий может быть продлен на 5 лет один раз. В случае с МГУ это решение должен принять президент Владимир Путин.

Источник: Группа мониторинга и планирования Дирекция вещания на русском языке