Шульман рассказала о ментальном тупике в российском образовании

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Российское школьное образование в ментальном тупике, поскольку учителя не знают, как мотивировать детей, а высшее в тупике, поскольку вузы готовят людей для работы на конвейере, где их со временем заменят роботы. Об этом рассказала политолог Екатерина Шульман.

«Мы не осознаем, до какой степени наша система образования заточена под предыдущую экономическую формацию. Под экономику массового единообразного труда. Под индустриальную экономику, когда нужны были люди, которые готовы встать за конвейер. Сейчас у нас происходит смена этой экономической формации. Все, что может быть автоматизировано, будет автоматизировано, и это будет делать робот. Мы должны бороться, чтобы остаться в тех сферах, где может работать только человек», - считает Шульман.

Главная проблема отсталой формации российского высшего образования в том, что вузы выпускаю неконкурентоспособных людей, считает Екатерина Шульман. Однако в интервью радио Sputnik она рассказала, что у школьного образования в России проблемы гораздо более серьезные.

«Как говорят коллеги педагоги, система образования находится в ментальном тупике. После того, как запретили детей пороть, теперь не очень понятно, как их учить. Это проблема. В предыдущие века все было просто: либо ты учишься, либо тебя высекли. Вопрос мотивации решался сам собой. Теперь так нельзя. Как быть? И вот наступают нечеловеческие проблемы с тем, как заинтересовать детей. Ответ на этот роковой вопрос еще не найден», - рассказала политолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/