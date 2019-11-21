Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» состоится в Ярославле

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Более 500 школьников, 120 педагогов, 50 компаний и вузов примут участие во Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», который пройдет в Ярославле 23 - 26 ноября 2019 года.

Форум проводится по распоряжению Президента России с 2013 года. В торжественной церемонии открытия Форума 23 ноября примут участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, руководители Министерства просвещения Российской Федерации.

Форум соберет педагогов - победителей Всероссийского конкурса лучших профориентационных практик и их команды из 80 регионов страны. Педагоги приезжают с командами детей – учениками 8-11 классов, имеющими достижения в инженерно-технических и естественно-научных областях. Впервые делегатами форума станут и родители, принимающие активное участие в школьной профориентации.

В этом году программа Форума построена вокруг 6 глобальных вызовов современности, которые задают особые требования к технологиям и профессиям. Соответственно на Форуме представлены 6 тематических направлений: «Экология», «Культурный код», «Производственная революция», «Здоровье», «Среда обитания» и «Безопасность». В течение четырёх дней Форума школьники и педагоги будут работать с кейсами работодателей – ведущих российских компаний. Авторы лучших решений смогут претендовать на трудоустройство в компаниях и получение высшего образования в вузах страны.

В рамках Форума для старшеклассников и педагогов специально организованы TED-лекции глав крупнейших российских корпораций, ректоров вузов, известных общественных деятелей. Среди ожидаемых лекторов российский писатель и ведущий Сергей Минаев, космонавт Сергей Крикалёв, историк архитектуры Айрат Багаутдинов, гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор МИСиС Алевтина Черникова, ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.

На профессиональную ориентацию и самоопределение школьников направлен и новый уникальный онлайн-тренажёр, который позволяет старшеклассникам в игровой форме познакомиться с перспективными и востребованными профессиями, получить рекомендации о выборе карьерного пути с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Каталог онлайн-тренажёра уже включает 120 профессий, распределённых по 6 вызовам, а в перспективе будет увеличен до 400 профессий, распределённых по отраслям экономики.

В ходе Форума также запланированы прямые включения со школами Амурской, Кемеровской, Новосибирской областей, Пермского и Ставропольского краёв, других российских регионов.

Источник: Пресс-центр форума «Проектория»