Школьники и юнармейцы Волгоградской области приняли участие в военно-спортивных соревнованиях на базе областного сборного пункта

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В Волгограде на базе областного сборного пункта Южного военного округа прошли открытые областные военно-спортивные соревнования по многоборью «За Сталинград!», приуроченные ко дню контрнаступления войск Красной Армии под Сталинградом.

Участниками соревнований стали члены всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», команды, представляющие военно-патриотические клубы, объединения, кадетские классы, образовательные организации Волгограда и Волгоградской области.

Около 100 школьников в младшей возрастной категории 10-13 лет и старшей возрастной категории от 14 до 17 лет соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, неполной разборке/сборке автомата Калашникова, комплексно-силовой подготовке, перетягивании каната, в знании личностей и истории Сталинградской битвы, строевой подготовке, надевании общевойскового защитного костюма и метании ножей.

Соревнования прошли при поддержке Военного Комиссариата Волгоградской области, государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Волгоградской области «Центр «Славянка», комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области.

Участники, занявшие призовые места в общем зачёте в каждой возрастной категории были награждены медалями и грамотами.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа