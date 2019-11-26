Образ университета будущего создадут участники деловой программы финала III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы»

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С 27 по 28 ноября в Москве пройдет деловая программа финала III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в ходе которой ее участники обсудят будущее высшего образования в условиях стремительной цифровой трансформации, а также вопросы создания новых компетенций Future Skills на базе университетов.

В рамках деловой программы запланированы тематические сессии с представителями органов государственной власти, промышленных предприятий, а также руководством ведущих вузов страны, которые занимаются подготовкой кадров по прикладным специальностям.

В условиях цифровизации роль высших образовательных учреждений в вопросах подготовки кадров для экономики будущего постоянно растет. Исследователи прогнозируют, что 65% учеников младших классов в итоге своей карьеры будут владеть не существующими сегодня профессиями, такими, например, как юрист по вопросам применения искусственного интеллекта или биолог, выращивающий искусственные органы. С этими выводами согласен и РОБЕРТ УРАЗОВ, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

«Стремительные темпы цифровизации сильно влияют и на экономику, и на социальную сферу, так как вымывают огромное количество одних рабочих мест, но при этом и создают новые. Более того, некоторых наиболее востребованных в настоящий момент профессий не существовало буквально еще 10 лет назад, например разработчик мобильных приложений или специалист по продвижению в социальных медиа (SMM). Поэтому перед нами сейчас стоит грандиозная задача: мы должны разработать уникальную программу подготовки кадров для рынка труда будущего. Для этого нужно давать больше свободы в образовательных программах самим учебным заведениям, внедрять инструменты, которые помогут быстро напитывать новыми навыками преподавателей, которые, в свою очередь, смогут эти навыки быстро передавать ученикам», – подчеркнул он.

Центральным мероприятием деловой программы станет интерактивная пленарная дискуссия «Future Skills в высшем образовании: от исследований до массовой подготовки». Исследование образовательной системы в разрезе появляющихся и быстро развивающихся технологий демонстрирует, что будущее высшего образования зависит от способности системы быстро обновлять свои стандарты и подстраиваться под запросы компетенций для профессий будущего. Готовы ли российские вузы стать центрами развития Future Skills? В ходе обсуждения эксперты рассмотрят возможность создания новых компетенций Future Skills на базе университетов, а также обсудят влияние государства и движения WorldSkills на обновление стандартов высшего образования.

«Межвузовские чемпионаты по стандартам WorldSkills дают дополнительный импульс к развитию всего блока профессиональной подготовки российского образования. Важную роль играют цифровые компетенции и навыки для экономики будущего – Future Skills. С каждым годом все больше студентов-конкурсантов имеют возможность объективно оценить свой уровень профподготовки и получают дополнительные шансы на трудоустройство у лучших работодателей после получения диплома», – отметил ректор Российского университета транспорта (МИИТ) АЛЕКСАНДР КЛИМОВ.

Участие Российского университета транспорта в этом году планируется достаточно широким: три института, колледж и гимназия будут соревноваться в восьми компетенциях чемпионата, добавил Александр Климов.

На ежегодном заседании Межвузовского координационного совета будут подведены итоги работы вузовского движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 2019 году, а также обсуждены стратегия развития и вопросы, связанные с проведением Национального межвузовского чемпионата в 2020 году. Кроме того, члены совета и представители вузов наметят перспективы развития национального вузовского движения «Молодые профессионалы» в 2020–2025 годах, и в частности развития и формирования вузовских компетенций Future Skills в рамках подготовки к EuroSkills 2022.

В рамках панельной дискуссии «Вузы в WorldSkills и WorldSkills в вузах» участники расскажут о состоянии направления Future Skills и участии вузов в этом направлении на сегодняшний день, о подготовке студентов и проведении демонстрационного экзамена в вузах, а также о работе специализированных центров компетенций по стандартам WorldSkills и Центров обучения WorldSkills на базе вузов и многом другом.

Во второй день деловой программы пройдет молодежный форум «Запуск!», представляющий новый формат сборки высокотехнологичных команд. Форум объединит 25 инновационных компаний, работающих в сфере высоких технологий, и молодых диджитал-специалистов в возрасте «20+» и уровня Junior. Студенты смогут из первых рук почерпнуть информацию о потенциальных работодателях и их потребностях, пройти экспресс-интервью, подать заявку на стажировку и, возможно, найти точку старта своей карьеры. К участию приглашаются студенты и выпускники ведущих школ программирования, участники чемпионатов WorldSkills, студенты старших курсов и выпускники профильных специальностей.

Мероприятия будут интересны представителям государственных ведомств различного уровня, менеджерам высшего и среднего звена международных и российских компаний, руководителям HR-блока ведущих российских корпораций, холдингов и предприятий промышленности, а также представителям институтов развития, общественных организаций и профессиональных ассоциаций, студентам, представителям образовательных учреждений, обеспечивающих реальный сектор экономики высококвалифицированными кадрами, ведущим экспертам и аналитикам рынка, специалистам международного уровня и представителям деловых СМИ.

Источник: WorldSkills Russia