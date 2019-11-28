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Депутат Госдумы Владимир Синяговский отметил качественную антитеррористическую защищенность образовательных учреждений Геленджика

В Геленджике активно ведется работа по выполнению Постановления Правительства РФ от 2 февраля 2019 года № 1006. Постановлением утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства.

В муниципалитете и ранее, в системном порядке, проводились все необходимые мероприятия. В рамках же нынешнего постановления уже пройдено категорирование образовательных учреждений и ведутся работы по установке необходимого оборудования. Так в школе № 6 имени Евдокии Бершанской, уже установлена и успешно работает система управления контроля доступа, которая не позволяет пройти в здание школы посторонним лицам, оборудованы контрольно пропускные пункты и проведен ряд других обязательных мероприятий. Работы продолжаются и ведутся во всех учреждениях в рамках присвоенной категории.
«Безопасность жителей – это одна из приоритетных задач государства, а когда мы говорим о детях, осознание ответственности за организацию их безопасности должно возрастать кратно. Мы все помним события в Беслане и не должны позволить случиться подобному», подытожил Владимир Синяговский.
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Категория: Новости / Образование

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Депутат Госдумы Владимир Синяговский отметил качественную антитеррористическую защищенность образовательных учреждений Геленджика

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