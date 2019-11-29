Владимир Синяговский: Лично для себя отметил, что они намного усерднее, добрее...

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Уроки доброты, направленные на позитивное, толерантное понимание инвалидности, прошли этой осенью в четырех школах муниципального образования город-герой Новороссийск.

Организаторами мероприятия выступили НГООИ «Безбарьерный город» совместно с ООКК «Мир без границ» под патронажем лидера общественной организации Краснодарского края «Мир без границ» Владимира Ильича Синяговского.

Достучаться до сердец ребят приехала Татьяна Чурбанова, журналист и активист Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Татьяна на своем личном опыте знает, что значит жить с инвалидностью. Инвалиды и люди без инвалидности живут в одном обществе. Однако плохо понимают друг друга, от чего людям с инвалидностью бывает, мягко говоря, не комфортно. Для того, чтобы всем людям было хорошо и уютно в одном обществе жить, с детства необходимо воспитывать у детей толерантность к людям с ограниченными возможностям здоровья, чтобы они более чутко относились к ним в этом цель данных уроков. Уроки Доброты были построены в формате беседы на тему собственных барьеров, которые Татьяна испытала в жизни, живя с диагнозом ДЦП. Также она рассказала детям об успешных людях с ограниченными возможностями: мастерах в разных областях знаний и умений, которые являются ярким примером сильной воли, характера не зависимо от жизненных трудностей. Беседа с ребятами прошла в теплой и доброжелательной атмосфере, ребята «засыпали» Татьяну вопросами, а по окончанию урока выразили слова благодарности и пожелали здоровья! Каждый ребенок, а их было не менее 400, получил памятный сувенир от организаторов - мишку-светоотражатель с надписью «Твори добро».

«Наша задача помочь особенным детям социализироваться в обществе. Благодаря таким мероприятиям, общество получает возможность понять, что эти дети такие же как и мы, просто с определенными особенностями. Переодически общаясь с ними, лично для себя отметил, что они намного усерднее, добрее, а в чем то и талантливее нас. Они умеют ценить жизнь и нам есть чему у них поучиться!» - поделился Владимир Синяговский.