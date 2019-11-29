Депутат Госдумы помог курсанту из Северского района совершить успешный профессиональный старт
Успешная практика для молодых людей, которые получают профессиональное образование, зачастую определяет весь дальнейший трудовой путь. Но найти такое место, где можно многому научиться и проявить себя, порой превращается в проблему.
Жительница Северского района Наталья С., мама курсанта Государственного морского университета им. Ф.Ф. Ушакова, в свое время обратилась к депутату Государственной Думы Владимиру Синяговскому с просьбой помочь найти место практики для сына, обучающегося на факультете водного транспорта и судоходства. Кстати, для выпускников этого вуза при поиске работы как раз наиболее важный аргумент — это опыт, приобретенный в ходе практики, и, конечно, само место ее прохождения.
Депутат познакомился с курсантом, зовут его Павел, и обратился к руководству крупнейшей на Черном море судоходной компании — Новороссийское морское пароходство (ПАО «Новошип»).
И парень получил направление на практику, на четыре месяца ушел в рейс. Любовь к будущей профессии и целеустремленность помогли зарекомендовать себя с лучшей стороны. Руководство порта по окончании практики предложило курсанту полугодовой контракт. Случай неординарный, но Павел хорошо учился, и в университете пошли навстречу. А в декабре этого года, после сдачи профессионального экзамена, Павел снова отправится в рейс.
Такой замечатальный старт в профессии курсант получил благодаря поддержке депутата, который поверил в него.
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