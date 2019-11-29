Депутат Госдумы помог курсанту из Северского района совершить успешный профессиональный старт

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Успешная практика для молодых людей, которые получают профессиональное образование, зачастую определяет весь дальнейший трудовой путь. Но найти такое место, где можно многому научиться и проявить себя, порой превращается в проблему.

Жительница Северского района Наталья С., мама курсанта Государственного морского университета им. Ф.Ф. Ушакова, в свое время обратилась к депутату Государственной Думы Владимиру Синяговскому с просьбой помочь найти место практики для сына, обучающегося на факультете водного транспорта и судоходства. Кстати, для выпускников этого вуза при поиске работы как раз наиболее важный аргумент — это опыт, приобретенный в ходе практики, и, конечно, само место ее прохождения.

Депутат познакомился с курсантом, зовут его Павел, и обратился к руководству крупнейшей на Черном море судоходной компании — Новороссийское морское пароходство (ПАО «Новошип»).

И парень получил направление на практику, на четыре месяца ушел в рейс. Любовь к будущей профессии и целеустремленность помогли зарекомендовать себя с лучшей стороны. Руководство порта по окончании практики предложило курсанту полугодовой контракт. Случай неординарный, но Павел хорошо учился, и в университете пошли навстречу. А в декабре этого года, после сдачи профессионального экзамена, Павел снова отправится в рейс.

Такой замечатальный старт в профессии курсант получил благодаря поддержке депутата, который поверил в него.