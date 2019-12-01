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Полицейские Славянского района провели акцию «Ребенок – главный пассажир!»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения уровня ДТП с участием детей, сотрудники Госавтоинспекции Славянского района провели акцию «Ребенок – главный пассажир!».

Полицейские напомнили водителям о том, что самыми незащищенными в автомобильных авариях оказываются именно дети, поэтому необходимо всегда применять ремни безопасности и не допускать их перевозку без использования детских удерживающих устройств.

Всем участникам акции полицейские вручили профилактические памятки с рекомендациями по эксплуатации детских удерживающих устройств и ремней безопасности и наклейки на автомобиль «Ребенок – главный пассажир!».

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/19008837/

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Категория: Новости / Образование

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