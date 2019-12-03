Геленджикский одиннадцатиклассник Вадим Горносталь провёл успешные испытания глубоководного робота «Gelen-3Б»

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Воспитанник Геленджикского Центра дополнительного образования «Эрудит» сам разработал и собрал сложнейший аппарат.

Телеуправляемый морской робот готов погружаться на 10 метров и показывать всё, что происходит на этой глубине. Есть у него и специальная клешня для захвата предметов.

Как говорят педагоги мальчика, такой робот вполне может использоваться для осмотровых работ в прибрежных морских водах, для работы на фермах по выращиванию мидий , например, или морской капусты. Вадим с пяти лет увлечён робототехникой, планирует поступать в университет имени Баумана. Мама гордится мальчиком, уверен, скоро этим парнем будет гордиться весь Геленджик.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик