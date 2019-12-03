Шаг в будущее воспитанники «Эрудита» уже сделали

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Юным техникам Геленджика единственным в крае покорилась морская робототехника.

Геленджикский центр дополнительного образования «Эрудит» действительно единственный в Краснодарском крае, где в этом году была внедрена программа по морской робототехнике.

Данный центр в рамках социального партнёрства с Московским государственным техническим университетом им. Баумана стал участником Российской научно-социальной программы для молодёжи «Шаг в будущее».

Мир делает невероятно быстрые шаги по пути развития новых технологий. Другое мышление теперь и у подростков. Умники и умницы ориентируются на профессии будущего и уже сейчас, в настоящем, своими достижениями развивают технологии робототехники.

Кирилл Юдин разрабатывает «Устройство роботизированной теплицы», который подразумевает облегчение работы аграриев в ближайшем будущем. По замыслу Кирилла, всё в этой теплице будет полностью автоматизировано – свет, полив, подача удобрений, температура и влажность. Человеку останется только следить за наличием ресурсов и собирать урожай;

Максим Маслов выявил ещё одну точку соприкосновения аграриев и инженеров посредством дополненной реальности. Проект Максима, в теории, позволит фермерам обходиться без постоянных визитов ветеринаров на предприятие. Благодаря специальным датчикам, размещённых на коровах, телеметрия всех показателей жизнедеятельности с которых, будет передаваться прямиком на специальные очки в виде проекции. К слову, данная технология не новая, но интересен сам подход ребят к решению, казалось бы, бытовых вопросов.

Пообщавшись с увлечёнными и буквально влюблёнными в свои идеи ребятами, которые стараются принести благо людям, использую свои знания и современные технологии, понимаешь – они реально крутые!

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик