Эксперт: для улучшения позиций по математической грамотности в рейтинге PISA ученикам не хватает практикоориентированных заданий

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Чтобы улучшить позиции по математической грамотности в международных исследованиях, в том числе PISA, необходимо дополнить школьное обучение практикоориентированными заданиями по математике. Об этом рассказала заведующий лабораторией Института стратегии развития образования Российской академии образования,

автор учебно-методических комплектов по математике корпорации «Российский учебник», канд.пед.наук Лариса Рослова:

«Сегодня в учебном процессе не хватает практикоориентированных задач по математике. Важно, чтобы ученики видели связь с ситуациями из реальной жизни, выполняя задания, и понимали, как можно применять полученные в рамках урока знания на практике. Таким образом возможно не только улучшить результаты российских школьников в таких международных исследованиях как PISA, но и повысить качество их математической подготовки, и мотивацию к учебному процессу».

Эксперт добавила, что в этой связи педагоги также нуждаются в помощи и в обучении:

«Важно обучать педагогов эффективным подходам в этом направлении, помочь грамотно встраивать такие ситуации в уроки и внеурочную детальность. Сейчас учителя не часто используют такие задачи, поскольку им не всегда хватает времени как в учебном процессе, так и для разработки самих заданий, не хватает учебно-методических материалов. В то же время мы видим запрос со стороны педагогов на доступ к качественным практикоориентированным заданиям, педагоги открыты к тому, чтобы работать с такими задачами».