В Калининграде стартовал уникальный Фестиваль профессий

/Образование/

Около 2 тыс. детей области побывают на мастер-классах чемпионов и экспертов сборной Ворлдскиллс Россия, «примерив» на себя профессии по 5 тематическим направлениям: «Государство», «Индустрия», «Сервис», «Живые системы» и «Творчество».

Мероприятие организовано в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6?11-х классов «Билет в будущее». Оператор проекта ? Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

«Мы совместно с регионом подготовили уникальный фестивальный формат, который еще нигде не использовали. Это синергия лучших профориентационных практик региона и Союза “Молодые профессионалы” . Фишка этого фестиваля – мастер-классы от победителей чемпионатов профессионального мастерства. Мы привезли в Калининград команду чемпионов ? представителей национальной сборной, экспертов, которые познакомят ребят со своими компетенциями. Участники фестиваля могут поработать с титулованными участниками движения “Ворлдскиллс” и получить уроки профессионального мастерства от местных мастеров: изготовить вместе с ними ювелирную подвеску, сделать пробы в лаборатории, осмотреть животных в импровизированной ветеринарной клинике», ? рассказала Евгения Кожевникова, директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Для среднего (6?7-е классы) и старшего школьного возраста на фестивале предложены разные форматы мероприятий. Так, для шести- и семиклассников предусмотрены профориентационные квесты. Например, в компетенции «Кондитерское дело» подростки смогут разгадывать квест «Магия шоколада». Чтобы добраться до его финальной части и сформировать шоколадный декор, нужно ответить на целую серию вопросов: к примеру, как называется прибор для измерения температуры шоколада и какой в нем процент содержания какао?

Для старших школьников предусмотрен формат профессиональных проб ознакомительного уровня под руководством педагогов из областных колледжей и техникумов. Электромонтажники собирают макет выгородки ? небольшой фрагмент отсека судна.

«Мы знакомим ребят с судостроительными терминами, показываем наше оборудование, рассказываем о наших проектах. Профессия судостроителя очень сложная, включает в себя несколько смежных специальностей: сборщик корпусов металлических судов, сборщик-настройщик, газорезчик, электросварщик, слесарь-монтажник. В перспективе специалиста ожидают хорошая зарплата, стабильность, возможность работать и быть полезным у себя на малой родине», ? отметила эксперт компетенции и старший мастер ГБУ Калининградской области «Прибалтийский судостроительный техникум» Валентина Сторчак.

На мастер-классах Фестиваля профессий аншлаг. Толпы подростков окружают барную стойку, за которой бармен технично демонстрирует приготовление безалкогольных коктейлей.

«Это работа с людьми, прежде всего общение. Знакомиться и общаться с различными людьми – самое большое удовольствие для бармена. Ресторанный сервис – многофункциональная компетенция, в нее входят и бармены, и официанты, и сомелье, и кависты. Всегда есть возможность для развития и роста. Калининградская область ? туристический регион, где сфера обслуживания должна быть на высоте. А значит, тут нужны настоящие профессионалы», ? делится чемпион России 2018 года, член национальной сборной расширенного состава WorldSkills Russia в компетенции «Ресторанный сервис» Богдан Шпенюк.

Настоящие профессионалы нужны не только в сфере обслуживания. Педагоги 32 образовательных организаций области представили на фестивале профессий «Билет в будущее» более 20 компетенций, участники команды чемпионов Ворлдскиллс показали 11 мастер-классов. Школа профессионального мастерства продолжит работу завтра.

Источник: WorldSkills Russia