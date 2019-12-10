Школьному музею городская больница подарила медицинское оборудование времён Великой Отечественной Войны

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В День Героев Отечества возобновил свою работу музей в школе №1.

Летом, когда школы готовят к новому учебному году, глава Геленджика совершал обход учреждений, во время одного из них задержался в школьном музее. Бережно собранные и сохранённые экспонаты, та искренность, с которой о работе музея рассказывала его руководитель, не смогли оставить равнодушным Алексея Алексеевича, который там же принял решение музей отремонтировать и снабдить новой мебелью.

Много лет назад, к 30-летию Победы над фашистской Германией в школе №1 был создан уголок боевой славы, впоследствии выросший в музей краеведенья и истории школы. И вот открытие теперь уже обновлённого в наше время музея прошло в День Героев Отечества, когда осталось 150 дней до празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.

Музей обеспечили новыми стендами, витринами с освещением, современным оборудованием и теперь в нём вновь проводятся экскурсии. Самым, пожалуй, ценный подарок школьному музею сделали медики. В хранилищах городской больницы нашли медицинское оборудование времён войны. Такое вполне могло находиться в школе, когда здание было приспособлено под госпиталь.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик