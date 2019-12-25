50 мальчишек и девчонок побывали в новогодней сказке!

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В Центре развития творчества Геленджика провели благотворительную ёлку для детей, находящихся под опекой.

В Геленджике 6-ой год подряд проводится новогодний утренник для деток, которым требуется особое внимание.

Для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и для детей-сирот коллектив Центра развития творчества детей и юношества устроил настоящий праздник.

Мероприятие проходит при поддержке главы курорта Алексея Богодистова. Он лично поздравил деток и вручил призы за лучшие работы на новогодней выставке. А после насыщенной развлекательной программы, ребят и их опекунов угостили обедом в одном из заведений курорта. Никто не остался без подарка, ведь чужих детей в Геленджике нет!

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик