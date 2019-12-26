Открыли современную лабораторию по компетенции «Поварское дело» в Новороссийском профессиональном техникуме

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В последние дни уходящего 2019 года в Новороссийском профессиональном техникуме состоялось торжественное открытие лаборатории по направлению «Поварское дело» в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Современное оснащение лаборатории, на которое из краевого бюджета было выделено более 7 млн. рублей, позволит перейти на качественно иной уровень подготовки квалифицированных кадров, будет использоваться для проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, для подготовки студентов к чемпионатам Ворлдскиллс, в процессе реализации программ дополнительного профессионального образования, обучения по программам «50+», в проекте «Билет в будущее».

Гостями мероприятия стали Синяговский Владимир, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, выпускник техникума; Балтина Наталья, депутат городской Думы VI созыва; руководители структурных подразделений администрации муниципального образования г. Новороссийск; стратегические партнеры, предприятия-работодатели техникума; представители школ и профессиональных образовательных организаций; выпускники техникума по профессии «Повар, кондитер».

"Укрепление материально-технической базы среднего технического образования современным оборудованием стало возможным благодаря национальным проектам, инициированными нашим Президентом Владимиром Путиным. Для государства важно восстановить систему подготовки высококвалифицированных рабочих кадров," - отметил Владимир Синяговский.

Обзорная экскурсия по лаборатории и контекстные мастер-классы завершились дегустацией продукции и сладкими подарками всем участникам мероприятия, изготовленными студентами техникума на новом оборудовании.